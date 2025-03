Vibo, mancanza di energia elettrica e criticità igienico-sanitarie: giornate di chiusura per alcune scuole vibonesi

Il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, ha firmato tre distinte ordinanze con le quali, per varie ragioni, viene disposta la chiusura di alcune scuole della città. In particolare, il 4 marzo lezioni sospese al plesso Buccarelli del I circolo, «in ragione – si legge nell’atto a firma del primo cittadino – di una sopraggiunta situazione di criticità igienico-sanitaria comunicata dal dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo I Circolo Garibaldi-Buccarelli».

Chiuso liceo Berto

Resterà chiuso anche il liceo Scientifico Berto. L’assenza di energia elettrica per la giornata del 4 marzo interesserà via Degli Artigiani, via Santa Ruba, viale Degli Artigiani e Contrada Bitonto per lavori programmati sulla rete elettrica. Pertanto a causa dell’interruzione del servizio, gli studenti «non potranno usufruire degli impianti igienico sanitari e di riscaldamento». Da qui l’ordinanza del sindaco Romeo.

Niente lezioni al Filangeri e alla scuola De Amicis

Il 5 marzo, invece, niente lezioni al convitto Filangieri e alla scuola De Amicis, in relazione «alla situazione di criticità igienico sanitaria per l’assenza di fornitura elettrica e conseguente mancanza di erogazione dell’acqua potabile e di riscaldamento degli edifici stessi», si legge nel provvedimento.

La decisione del primo cittadino Enzo Romeo è arrivata stamane dopo che è stata comunicata agli uffici comunali dalla società distributrice l’assenza di energia elettrica per il giorno 5 marzo su Via Zoda, Piazza Garibaldi e Corso Umberto I° per lavori programmati sulla rete elettrica. Tale rete alimenta appunto gli edifici scolastici vibonesi sopra menzionati, che a causa dell’interruzione non potranno usufruire degli impianti igienico sanitari e di riscaldamento. Da qui la decisione di chiudere le due scuole, «a tutela degli interessi pubblici».