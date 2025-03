Una bomba d’acqua si abbatte su Vibo Marina: in pochi minuti strade allagate e auto costrette a “guadare” profonde pozzanghere

Nella lettera aperta a Vittorio Piscitelli si sollecita l'applicazione del Dca 15/25 che prevede l'istituzione di queste strutture considerate fondamentali per promuovere in maniera capillare la prevenzione e offrire assistenza alle famiglie

Quasi una bomba d’acqua, che da queste parti richiama sempre alla mente ricordi dolorosi. Quello che si è abbattuta questo pomeriggio su Vibo Marina è stato un violento ma breve nubifragio, con la pioggia che in pochissimi minuti ha allagato le strade trasformandole in fiumi in piena. In Via Emilia, via Senatore Parodi e corso Michele Bianchi l’acqua ha raggiunto un’altezza di diversi centimetri, con le auto che in alcuni casi si sono ritrovare sommerse fino alla griglia del radiatore.

La pioggia si è abbattuta con violenza anche sull’autostrada, riducendo la visibilità e aumentando notevolmente il rischio di incidenti. Una situazione che accresce l’allarme per i movimenti franosi che negli ultimi giorni di maltempo hanno già determinato la chiusura della Statale 18 e della Sp 5 Pizzo-Maierato, isolando di fatto la costa dalla città capoluogo, che è ora raggiungibile soltanto utilizzando la dissestata strada che passa per Triparni o, allungando notevolmente il percorso, immettendosi sull’autostrada per raggiungere gli svincoli di Sant’Onofrio o Pizzo, a seconda di quale sia la destinazione.