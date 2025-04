Strada Pizzo-Maierato chiusa, sfuma l’ipotesi di una riapertura lampo: «Ci vorranno giorni, ancora non sappiamo quanti»

Il presidente della Provincia Corrado L’Andolina ridimensiona l’ottimismo con cui ieri aveva annunciato la fine del blocco nel giro di poche ore: «Le forti piogge hanno causato nuovi cedimenti, bisogna aspettare il bel tempo per una tempistica certa». E così resta solo la provinciale per Triparni

L’ottimismo di ieri è stata slavato dalla pioggia intensa che sta flagellando il Vibonese. Al contrario di quanto annunciato in un primo momento, infatti, la riapertura della Strada provinciale 5, la Maierato-Pizzo, non è dietro l’angolo. «Ieri avevo ipotizzato che in giornata si sarebbe potuto consentire nuovamente il passaggio delle auto – spiega il presidente della Provincia, Corrado L’Andolina -. Purtroppo, l’intensificarsi delle precipitazioni nel tardo pomeriggio ha determinato nuovi smottamenti e i tecnici che hanno effettuato il sopralluogo hanno riscontrato una situazione più complessa di quanto apparisse in un primo momento. Per avere un quadro definitivo delle tempistiche bisogna aspettare che smetta di piovere e fare ulteriori rilievi per capire quanto materiale c’è da rimuovere e portare via. Dunque, non sarà una cosa breve come auspicato in un primo momento».

Sui tempi il presidente dell’ente sovracomunale preferisce non sbilanciarsi in ipotesi che potrebbero essere smentite dai fatti: «Tutto dipende da quello che troveremo quando il clima sarà più asciutto. Ci potrebbero volere tre giorni per fare i lavori ma probabilmente di più. Diciamo che la situazione è simile a quella che interessa la Statale 18».

Ecco, la Ss 18 chiusa tra Vibo e Longobardi. È questa la nota dolente. Perché la Maierato-Pizzo rappresentava l’alternativa più valida e sicura per raggiungere la costa dal promontorio di Vibo città. Ora resta solo la Provinciale 11 che passa per Triparni, una strada-incubo che fa paura solo a nominarla a causa di buche, avvallamenti e una carreggiata stretta. Per chi non se la sente di avventurarsi lungo quelle curve c’è solo un’altra possibilità: usare l’autostrada da imboccare a Sant’Onofrio o Pizzo, a seconda della destinazione. Un “viaggio” di decine di chilometri, senza contare che molti automobilisti nella loro quotidianità preferiscono comunque evitare l’A2, che ieri non è scampata ai disagi, con due incidenti che si sono verificati proprio nel tratto in questione.