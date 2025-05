Marito e moglie morti in un incidente sulla Strada dei due mari, i funerali saranno celebrati nel duomo di Vibo

Si terranno a Vibo Valentia i funerali della coppia morta ieri mattina in un tragico incidente lungo la statale 280, meglio conosciuta come Strada dei due mari. Nicola Barbieri e Ornella Pelle, entrambi di 68 anni, erano marito e moglie, tutti e due stimati farmacisti. Lasciano tre figli; una vita la loro trascorsa tra lavoro e famiglia a Catanzaro. Lei era originaria di Cittanova, lui di Vibo Valentia. Ed è proprio qui che verrà tributato loro l’ultimo saluto alla coppia: la cerimonia avrà luogo venerdì 9 maggio alle ore 15:30 nel duomo di San Leoluca. Dopo il rito funebre, le salme di Nicola e Ornella proseguiranno il loro viaggio verso il cimitero di Cittanova, dove saranno tumulate.

A Sellia, dove Barbieri era titolare dell’omonima farmacia – dove ha lavorato per oltre 40 anni -, il sindaco ha annunciato che proclamerà il lutto cittadino. «Esprimo a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Sellia profondo cordoglio per la tragica perdita del dottor Nicola Barbieri e di sua moglie, Ornella Pelle», scrive in una nota il primo cittadino Serafina Giordano. «Nicola Barbieri – prosegue –non era solo un grande professionista, titolare della storica farmacia del borgo, bensì un pilastro portante, un uomo dai sani principi e valori, un amico apprezzato e stimato da tutti, dedito in maniera instancabile al suo lavoro ed alla sua comunità. La sua farmacia non ha rappresentato solo un indispensabile servizio sanitario, ma un’istituzione, un punto di riferimento per un intero piccolo comune, un luogo in cui trovare accoglienza, amicizia e assistenza, e che da oggi non sarà più lo stesso. Lo ricorderemo sempre con immensa stima e riconoscenza».

L’ordinanza vergata dal sindaco prevede l’esposizione della bandiera a mezz’asta sul Municipio. Dalle ore 15:30 fino alla conclusione della cerimonia funebre e comunque fino alle ore 19:30, è disposta la sospensione di ogni attività lavorativa degli uffici del Comune e la chiusura di tutti gli esercizi commerciali con l’abbassamento delle serrande. Vietate attività ludiche e ricreative. Nel prossimo Consiglio comunale inoltre verrà osservato un minuto di silenzio in memoria della coppia scomparsa.