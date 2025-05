Nominato il nuovo direttore sanitario dell’Asp di Vibo Valentia: ecco chi è Ilario Lazzaro

Catanzarese, 56 anni, con una specializzazione in Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri, Ilario Lazzaro è stato nominato direttore sanitario dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia. A tre anni di distanza dall’esperienza alla guida dell’Asp di Catanzaro, il medico igienista torna nella direzione strategica di una Azienda, per la seconda volta in un ente sciolto per infiltrazioni mafiose. La prima volta era stato, infatti, nominato direttore sanitario dell’Asp di Catanzaro dalla terna prefettizia insediata nell’ente sciolto a seguito dell’inchiesta antimafia della Dda di Catanzaro denominata “Quinta Bolgia”. Si era in piena pandemia Covid – nel marzo del 2020 -, in seguito rimasto alla guida dell’Asp dapprima in qualità di direttore generale facente funzione e poi nominato commissario straordinario al termine del lavoro svolto dalla commissione prefettizia nell’ente sanitario catanzarese.

Fino a dicembre 2022, quando il presidente della Regione Calabria gli preferì – in qualità di manager e commissario straordinario – Vincenzo Spaziante. Con Spaziante alla guida dell’Asp di Catanzaro, Lazzaro torna alla direzione sanitaria dell’ente ma per breve tempo. Nel maggio 2023 il manager rassegna le sue dimissioni e con lui decade l’intera direzione strategica. In precedenza Ilario Lazzaro era stato direttore sanitario all’ex policlinico universitario di Catanzaro, incarico che aveva conseguito dopo un lungo periodo trascorso da direttore medico di presidio dell’ospedale universitario. All’Asp di Vibo Valentia affiancherà l’azione di risanamento intrapresa dalla commissione straordinaria anti-ndrangheta in tandem con Vittorio Sestito, nominato direttore amministrativo.