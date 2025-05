Vibo, una toppa d’asfalto sulla pavimentazione in pietra: sfregio urbanistico in pieno centro storico

In via Giovanni Battisti Romei, accanto al muro di cinta della monumentale villa Gagliardi, spunta un rattoppo scuro che rompe l’armonia del selciato antico

Un rettangolo nero, piantato in mezzo alla pavimentazione in pietra come un pugno in un occhio. Succede in via Giovanni Battisti Romei, nel pieno centro storico di Vibo Valentia, proprio accanto al muro di cinta della storica villa Gagliardi: uno degli angoli più suggestivi del capoluogo seppur ancora chiuso al pubblico (da anni) in attesa della fine dei lavori di riqualificazione da 900mila euro.

La toppa d’asfalto, buttata lì per coprire chissà quale intervento, è invece un piccolo capolavoro al contrario: spicca, stona e lascia l’amaro in bocca. Un intervento che forse andava fatto, ma che lascia più di qualche perplessità per la scelta dei materiali. E intanto, quel rettangolo nero resta lì, a ricordarci che il decoro urbano passa anche dai dettagli.