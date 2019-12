Francavilla Angitola sconvolta per la morte dell’assessore Armando Torchia

L’amministratore comunale e apprezzato docente dell’Ipsia di Vibo Valentia è deceduto questa mattina per un infarto. Proclamato il lutto cittadino

La comunità di Francavilla Angitola si è risvegliata sconvolta e attonita per la notizia del decesso del professor Armando Torchia, assessore comunale in carica con delega alla Cultura. Il decesso, avvenuto nelle prime ore di questa mattina a causa di un infarto fulminante, ha gettato nello sconforto familiari e conoscenti dell’apprezzato amministratore comunale nonché insegnante di educazione fisica in servizio all’Ipsia De Filippis-Prestia di Vibo Valentia. Il sindaco Giuseppe Pizzonia, di concerto con la sua amministrazione, ha dichiarato il lutto cittadino per la giornata delle esequie previste per domani, lunedì 23 dicembre alle ore 15, nella chiesa di San Foca Martire. Annullate tutte le manifestazioni natalizie previste in paese.