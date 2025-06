Comune di Vibo, Schiavello (Fdi): «Parte della maggioranza non vuole stabilizzare i tirocinanti, vengano in Consiglio a spiegare»

L’esponente dell’opposizione riferisce di aver appreso che non ci sarebbe l’intenzione di partecipare all’Avviso regionale per la richiesta del contributo economico destinato all’assunzione di 10 persone

«La maggioranza sembra intenzionata a non stabilizzare i dieci tirocinanti del Comune». A lanciare l’allarme è il capogruppo di Fdi, Antonio Schiavello, che si dice «stupito per la notizia appresa in mattinata circa l’assenza di volontà da parte di alcune forze» che sostengono l’amministrazione Romeo nel presentare «istanza alla Regione Calabria per l’ammissione al beneficio del sostegno economico che scade il 16 giugno prossimo».

«Un gesto – continua Schiavello in una nota – che se confermato creerebbe un notevole danno all’Amministrazione perdendo risorse umane già formate che conoscono l’apparato amministrativo comunale senza parlare del danno personale che subirebbero i dieci lavoratori e le loro famiglie».

Da qui l’intenzione dell’esponente dell’opposizione di «richiedere la convocazione di un Consiglio comunale urgente per comprendere la portata della notizia e le eventuali motivazioni che supportano una tale ingiustificata posizione nei confronti di questi lavoratori».