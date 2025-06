Il mare sporco è già un’emergenza, Romeo chiede ai sindaci della costa vibonese di agire insieme. E lancia anche l’allarme cinghiali: «Ora sono un reale pericolo»

«L’Amministrazione comunale non sta lasciando nulla di intentato, facendo tutto quanto in suo potere per fronteggiare e risolvere nel più breve tempo possibile le problematiche che si sono palesate nelle ultime settimane». Ad affermarlo attraverso un comunicato stampa è il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, che questa mattina ha firmato due distinte lettere per sottoporre all’attenzione degli organi competenti il caso del mare sporco, denunciato da molti cittadini specie nell’ultimo weekend, e quello dei cinghiali, che da settimane ormai vengono avvistati anche all’interno del centro abitato di Vibo Valentia.

Mare sporco

«Sull’argomento – prosegue il comunicato stampa di palazzo Luigi Razza -, il sindaco ha indirizzato la sua lettera alla Prefettura, alla Regione Calabria – dipartimento Ambiente, all’Arpacal e alla Guardia costiera, oltre che ai sindaci dei Comuni costieri di Pizzo, Briatico, Parghelia, Zambrone, Tropea, Ricadi e Nicotera». «Le condizioni del mare non possono diventare un freno allo sviluppo di questa stagione balneare – ha aggiunto il primo cittadino -, ed è necessario inquadrare la problematica in una prospettiva più larga, che non può limitarsi ai semplici confini di un Comune. Dobbiamo agire tutti insieme e per questo ho ritenuto opportuno convocare una Conferenza programmatica coinvolgendo tutte le autorità interessate, in modo tale da concordare iniziative straordinarie atte a trovare soluzioni per la problematica denunciata».

Emergenza cinghiali

Riguardo alla questione cinghiali, il sindaco Romeo ha inviato una missiva al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e al presidente della Provincia, Corrado L’Andolina, mettendo al corrente anche la Prefettura, sollecitando un intervento urgente. Dopo aver ricordato come il fenomeno «abbia ormai assunto i caratteri dell’emergenza trasversale, costituendo un vero e proprio problema di sicurezza pubblica, sanitaria ed ambientale», e sottolineato come gli ungulati si avvicinino pericolosamente anche ai cittadini e alle abitazioni, il sindaco di Vibo Valentia ha richiesto «azioni di contenimento che dovrebbero essere coordinate e programmate ad ampio raggio, quantomeno a livello provinciale, interessando l’Atc competente per territorio».