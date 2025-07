Un peschereccio di Gioia si arena tra i bagnanti di Capo Vaticano: stava affondando a causa di una falla improvvisa nello scafo

L’arrivo della Guardia costiera alla spiaggia del Tono

Si è arenato attorno alle ore 12 proprio a riva della spiaggia del Tono, a Capo Vaticano, il peschereccio “Santa Maria” proveniente da Gioia Tauro, provincia di Reggio Calabria, uscito stamane per una battuta di pesca. «L’imbarcazione – ha fatto sapere a Il Vibonese il comandante della motonave “Blue Ocean” adibita a trasporto passeggeri, Antonio De Leonardo – ha iniziato ad affondare al largo di Capo Vaticano e mentre noi effettuavamo l’escursione con i turisti, abbiamo visto il peschereccio in difficoltà proprio sotto cala. Così ci siamo avvicinati per prestare soccorso e anche calmare l’equipaggio che, accortosi della falla apertasi improvvisamente durante una battuta di pesca, era andato un po’ in panico. Trovandosi anche con la strumentazione in avaria, abbiamo quindi fatto da ponte radio per le comunicazioni in vhf alle autorità competenti».

L’arrivo della Guardia di finanza

«Subito ha risposto la Capitaneria di porto di Reggio Calabria che, dopo la comunicazione delle coordinate – ci ha ancora fatto sapere il comandante De Leonardo -, ha allertato la Capitaneria di Vibo Marina prontamente uscita in mare con una motovedetta da Tropea, una da Vibo Marina ed anche la Guardia di finanza. Nel frattempo, con le nostre due barche, abbiamo creato una sorta di corridoio di sicurezza in mare per far arrivare l’imbarcazione e, una volta approdati in spiaggia, abbiamo messo in sicurezza l’area allontanando dalla riva i bagnanti presenti così da consentire l’arrivo del “Santa Maria” senza intoppi. Sul posto sono presenti anche i Vigili del fuoco». Le operazioni di recupero dell’imbarcazione sono tutt’ora in corso e si stanno svolgendo nel bel mezzo della spiaggia affollata di turisti che, all’improvviso, hanno visto arenarsi l’imbarcazione a riva senza sapere che cosa stesse succedendo.