Vibo, aggrediti due militari della Guardia costiera durante un controllo su una moto d’acqua

Due militari della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Vibo Valentia sono stati aggrediti nella giornata di ieri durante un controllo di Polizia marittima. L’episodio è avvenuto mentre i due uomini stavano effettuando accertamenti nei confronti di una moto d’acqua con a bordo due persone. Dopo l’aggressione, i militari sono stati ricoverati presso l’ospedale di Vibo Valentia. I due responsabili, risultati con precedenti penali, sono stati posti in stato di fermo.

Sulla vicenda è intervenuta l’Unione Sindacale Italiana Marina, che in una nota ha espresso «solidarietà nei confronti dei due colleghi vittime di una vile aggressione».

«A loro va il nostro augurio per una pronta guarigione», afferma l’USI Marina. «È inaccettabile che l’impegno del personale che svolge il proprio servizio in favore della collettività, sia messo a rischio da atti di violenza». Il sindacato sottolinea infine un principio fondamentale: «La sicurezza sul luogo di lavoro è un diritto che deve essere sempre garantito».