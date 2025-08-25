Tropea, rissa al Blanca Beach: giovane ricoverato con fratture al volto. E nel corso della serata un dipendente muore d’infarto

I due episodi non sarebbero collegati perché l’uomo deceduto soffriva da tempo di problemi cardiaci ma la famiglia denuncia il ritardo nei soccorsi. I carabinieri indagano su entrambi gli episodi

Violenta rissa tra ragazzi al Blanca Beach di Tropea ieri sera attorno alle ore 23 che ha visto coinvolti «per futili motivi», come fatto sapere dalla Compagnia dei carabinieri di Tropea, 6-7 giovani del luogo e altri della provincia di Vibo. Una scazzottata di pochi attimi, i cui autori sarebbero in gran parte già stati individuati dai militari dell’Arma, subito sedata dal servizio d’ordine del locale. Durante il breve scontro, però, uno dei ragazzi è rimasto ferito allo zigomo ed è stato prontamente trasportato al vicino ospedale.

Ma la serata di ieri è stata drammatica anche per un altro episodio: uno dei dipendenti del Blanca Beach, Domenico La Caria, già cardiopatico, è morto d’infarto. I due episodi, dunque, non sarebbero collegati, anche perché avvenuti almeno ad un’ora di distanza temporale l’uno dall’altro. Appena avvertito il malore, subito sono stati allertati i soccorsi ma l’ambulanza, secondo quanto si apprende, sarebbe arrivata dopo oltre 30 minuti. L’uomo è poi morto all’ospedale di Vibo.

I familiari del dipendente sarebbero intenzionati a sporgere denuncia contro l’Asp per la mancanza di un’ambulanza medicalizzata all’ospedale di Tropea. Su entrambe le vicende indagano i carabinieri.