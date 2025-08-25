Nardodipace, bimbo in bici si schianta contro un’auto ferma all’incrocio: ricoverato in gravi condizioni al Gom di Reggio

Grave incidente in bici ieri sera a Nardodipace, comune delle Serre Vibonesi. Un bambino di 11 anni in sella alla sua bici ha impattato contro un veicolo fermo all’incrocio alla cui guida c’era un turista di Roma che ha prestato i primo soccorsi.

Il piccolo è stato sbalzato di qualche metro riportando un trauma cranico. Sul posto è giunta l’ambulanza di Serra San Bruno, ma vista la gravità delle condizioni del bambino, è stato trasportato in elisoccorso al Gom di Reggio Calabria. Il velivolo è atterrato al campo sportivo di Gioiosa Marina, nella locride. L’incidente è avvenuto ieri sera poco dopo le 20 nella centralissima piazza Soul Greco, accanto all’ufficio postale. Dalle prime testimonianze raccolte dai carabinieri, pare che il bimbo stesse giungendo in sella alla sua bici da corso Alcide De Gasperi quando svoltando sulla piazza si è trovato il veicolo davanti non riuscendo ad evitare l’impatto.

Il piccolo ha subito un delicato intervento chirurgico. «Sono ore di apprensione per la nostra comunità», afferma il sindaco Romano Loielo costantemente in contatto con i genitori dell’undicenne: «Preghiamo affinché possa rimettersi presto senza conseguenze», l’augurio del primo cittadino.