Capo Vaticano, si rompe la fogna e i liquami si riversano in mare: divieto di balneazione sulla spiaggia del Tono

Il sindaco Nicola Antonio Tripodi ha preso la decisione dopo il sopralluogo di questa mattina e l’accertamento del danno alla condotta di località Tonicello

Emergenza ambientale e sanitaria sulla spiaggia del Tono, a Capo Vaticano, dove questa mattina è stato segnalato uno scarico fognario direttamente in mare. Il flusso di liquami ha reso le acque torbide e maleodoranti, allarmando residenti e turisti.

A seguito della situazione, il sindaco di Ricadi, Nicola Antonio Tripodi, dopo un sopralluogo ha emanato un’ordinanza contingibile e urgente con la quale dispone il divieto di balneazione nel tratto di mare antistante la località Tonicello, entro un raggio di 50 metri dalla foce, fino a nuova comunicazione.

La decisione si è resa necessaria dopo l’accertamento della rottura della condotta fognaria in località Tonicello. L’intervento si è reso urgente per garantire la tutela della salute pubblica.

La zona, tra le più suggestive della Costa degli Dei, è particolarmente frequentata da turisti in questi giorni di fine estate. Le autorità invitano pertanto a rispettare il divieto di balneazione in attesa della risoluzione del guasto e della rimozione ufficiale del divieto.