Incidente lungo la strada per Tropea: due feriti gravi – Video/Foto

Un incidente, la cui dinamica è ancora da ricostruire, è avvenuto questo pomeriggio lungo la strada provinciale nei pressi di Mesiano di Filandari. Per cause in corso di accertamento, un’auto, Peugeot 307, è finita in una scarpata. Ad avere la peggio due persone di nazionalità marocchina, ma residenti in provincia di Vibo, che avrebbero riportato ferite gravi tali da richiedere l’intervento dell’elisoccorso. Sul posto ne sarebbero giunti due, provenienti da Catanzaro, oltre all’ambulanza da Vibo Valentia, con i sanitari che hanno soccorso i feriti e li hanno condotti nel nosocomio più attrezzato per le cure del caso. Sul luogo del sinistro anche i Carabinieri, che stanno effettuando i rilievi per risalire alla dinamica, ed i Vigili del fuoco di Vibo Valentia. Uno dei feriti sarebbe rimasto intrappolato nell’abitacolo per poi essere estratto dai Vigili del fuoco.