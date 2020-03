Tropea, lavoratore clandestino in azienda: 57mila euro di multa ad imprenditore

Il titolare di un’impresa agricola è stato denunciato anche per l’omessa visita medica. In un market di Filogaso trovati due dipendenti senza certificazione sanitaria

L’impiego di un lavoratore clandestino e l’omessa visita medica pre-assuntiva nei riguardi dei dipendenti è costata ad un imprenditore agricolo di Tropea la maxi multa di oltre 57mila euro e la sospensione dell’attività professionale. Ad accertare le violazioni sono stati i Carabinieri della locale Stazione unitamente al personale specializzato del Nil di Vibo Valentia. L’imprenditore è stato anche deferito all’autorità giudiziaria.



Ancora, i Carabinieri della Stazione di Maierato, in collaborazione con i militari del Nil di Vibo e del Nas di Catanzaro, hanno deferito il titolare di un market ubicato nel centro abitato di Filogaso. In questa circostanza, all’esito dell’attività ispettiva, è stata rilevata la presenza di due dipendenti sprovvisti di certificazione sanitaria autorizzativa e una serie di violazioni in materia amministrativa che hanno portato ad una sanzione di 9mila euro.



