Vibo, sospese le soste a pagamento. Chiusi anche i cimiteri

Per pratiche negli uffici comunali bisognerà invece prendere appuntamento telefonico. Rimandati anche consigli e commissioni consiliari

Il Comune di Vibo adotta ulteriori restrizioni anche alla luce del decreto di ieri sera del presidente del consiglio Giuseppe Conte e delle ordinanze del sindaco Maria Limardo. A cominciare dalla chiusura dei cimiteri ricadenti nel territorio comunale, ai quali potranno accedere, con le accortezze del caso, soltanto i parenti di defunti per le tumulazioni, dopo una comunicazione ai numeri 0963.41182/599206/599606 e al 3355987348.



Da oggi e fino al 26 marzo, salvo proroghe, è stato sospeso anche il servizio di sosta a pagamento, quindi si potrà sostare anche sulle strisce blu senza pagare. Gli uffici del Comune, invece, sono aperti al pubblico dal 10 marzo al 3 aprile 2020, esclusivamente per motivi urgenti ed improcrastinabili, previo appuntamento telefonico, nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30. Per informazioni e per parlare con gli uffici si può chiamare il centralino al numero 0963599111 e 0963599398.



Sul fronte politico, sono stati sospesi, come deciso nella conferenza dei capigruppo, anche i consigli comunali e le sedute di commissione salvo la necessità di deliberazioni per pratiche indifferibili e urgenti.