Vibo, viaggiavano in quattro in auto: denunciati dalla Polizia

Controllo del territorio della Squadra Volanti. Altri tre deferiti per violazioni del decreto governativo che limita gli spostamenti alle reali necessità

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Altre sei persone denunciate dalla Polizia a Vibo Valentia nella giornata di ieri ed una stamattina per le violazioni alle disposizioni governative in materia di contenimento del contagio da Coronavirus. Un bollettino indice di indisciplina da parte di qualcuno che ancora non comprende l’importanza di restare in casa ed uscire solo per necessità reali.



LEGGI ANCHE: Coronavirus, si aggrava il bollettino dei decessi: tre in Calabria



Nella giornata di ieri, nel pomeriggio, la Squadra Volante della Questura di Vibo, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha denunciato sei persone. Quattro di loro erano addirittura nella stessa automobile, fornendo come spiegazione per l’uscita degli acquisti in un negozio da parte di uno di loro, con gli altri a fare “compagnia”. Il problema è che, a prescindere dal motivo, violavano palesemente il decreto che impone di viaggiare in auto massimo in due persone, la seconda per giunta seduta sul lato posteriore. Altre due denunce sono state notificate perché i destinatari, usciti per la spesa, erano ben lontani dal territorio di residenza. Motivazione analoga addotta da un altro cittadino, fermato questa mattina e denunciato pure lui.



LEGGI ANCHE: Storie di ordinaria incoscienza: dagli incontri al parco alle corsette – Video



L’invito resta sempre il solito: restare in casa ed uscire solo per reali – reali – necessità, evitando di mettere a rischio sé stessi, i propri familiari ed anche gli operatori di polizia costretti a rapportarsi con l’utenza, spesso non potendo neanche contare su adeguati dispositivi di protezione individuale.