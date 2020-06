Cronaca

Sicurezza ferroviaria, nuovo mezzo in dotazione ai Vigili del fuoco di Vibo – Video Si tratta di un automezzo bimodale per interventi di soccorso in gallerie ferroviarie. Mercoledì la presentazione in concomitanza con il commiato del comandante Rizzo in partenza per Treviso

