Persona scomparsa a San Costantino Calabro, avviate le ricerche

A dare l’allarme i familiari. Impegnato sul campo personale del soccorso alpino e speleologico Calabria, dei vigili del fuoco, carabinieri e vigili urbani

Personale del Soccorso alpino e speleologico Calabria, delle Stazioni Aspromonte e Catanzaro, è impegnato da questa mattina per la ricerca di una persona scomparsa nel comune di San Costantino Calabro in provincia di Vibo Valentia. A diramare l’allarme, nella nottata, i familiari che non hanno visto rientrare il proprio caro. Non è la prima volta che l’uomo, F. G., 60 anni, affetto da problemi psichici, si allontana da casa per dirigersi nella campagne circostanti. Impegnati nella ricerca anche Vigili del fuoco, carabinieri e vigili urbani. SEGUONO AGGIORNAMENTI