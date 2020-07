Violenza sessuale su una turista a Soverato, arrestato minorenne vibonese

Il giovane è accusato anche di lesioni aggravate e atti osceni. A fare luce sull’episodio, i carabinieri con il coordinamento della Procura

I carabinieri della Compagnia di Soverato hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 17enne, residente nel Vibonese, ritenuto responsabile di violenza sessuale, lesioni personali aggravate e atti osceni. Il provvedimento compendia le indagini svolte dai carabinieri della Compagnia di Soverato, con il coordinamento della Procura per i minorenni di Catanzaro, scaturite da una segnalazione pervenuta nella nottata del 21 luglio scorso da una 22enne turista straniera, in viaggio in Calabria con altri connazionali.



In particolare, è emerso che il giovane vibonese, dopo aver conosciuto la vittima sul lungomare di Soverato, senza palesare le proprie generalità, l’avrebbe costretta, con violenza, a subire un rapporto sessuale, provocando delle lesioni alla vittima. Nella circostanza, il minore ha altresì tentato un approccio con una connazionale della malcapitata, intervenuta in soccorso della stessa. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto nell’istituto penale minorile di Catanzaro, a disposizione della magistratura.