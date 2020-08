Droga: cocaina e marijuana fra le sigarette, un arresto a Tropea

Dopo la convalida, il giovane ottiene l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per la firma

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Con questa accusa, i carabinieri di Tropea hanno tratto in arresto Saverio Zangone, 28 anni, del luogo, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane mentre stava transitando a piede nei pressi di un parcheggio e poco distante da un supermercato, è stato notato da alcuni carabinieri in borghese mentre gettava un pacchetto di sigarette. Dentro i militari dell’Arma hanno rinvenuti tre grammi di cocaina, mentre lo stesso Zangone ha consegnato spontaneamente (una volta fermato) 2,70 grammi di marijuana.

Posto agli arresti domiciliari, Zangone è comparso questa mattina dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia (presieduto dal giudice Claudia Caputo) che ha convalidato l’arresto e quindi, dopo le argomentazioni degli avvocati Mario Bagnato e Carmine Pandullo, ha disposto per Zangone la rimessione in libertà con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana per la firma. L’ufficio di Procura aveva chiesto l’obbligo di dimora. L’inizio del processo è stato fissato per l’udienza dell’1 ottobre prossimo.