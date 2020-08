Spaccio di cocaina, arrestato 33enne vibonese

Segnalati al prefetto quattro giovani consumatori trovati in possesso di varie sostanze stupefacenti che sono state sequestrate

Personale della Squadra Mobile di Vibo Valentia ha proceduto, nei giorni scorsi, all’arresto in flagranza di un 33enne – gravato da precedenti di polizia specifici – per l’ipotesi di reato di cessione, a fini di spaccio, di cocaina. L’arrestato è stato giudicato con rito direttissimo. Sempre nei giorni scorsi, l’ufficio di Prevenzione generale e soccorso pubblico e la Squadra Mobile di Vibo Valentia hanno proceduto – in occasione di diversi e distinti servizi predisposti dal questore Annino Gargano – ad accertare e contestare violazioni amministrative al Testo unico in materia di stupefacenti nei confronti di quattro persone trovate in possesso di stupefacenti per uso personale. La droga rinvenuta (marijuana, hashish ma anche cocaina) è stata sequestrata e messa a disposizione dell’autorità competente, mentre i detentori, tutti giovani (fra cui una minorenne) sono stati segnalati al prefetto Francesco Zito l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza (sospensione della patente di guida).