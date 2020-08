Rinascita-Scott: torna in libertà 68enne di Nicotera

E’ accusato di concorso in estorsione aggravata dalle modalità mafiose ai danni di una ditta impegnata nei lavori di un campo sportivo polivalente

Revocato dal Tdl di Catanzaro l’obbligo di dimora nei confronti di Francesco Vardè, 68 anni, di Nicotera, accusato di concorso in estorsione aggravata dalle modalità mafiose nell’ambito dell’operazione Rinascita-Scott. Accolta così un’istanza dell’avvocato Diego Brancia, che già nel luglio scorso aveva lasciato i domiciliari ed in precedenza il carcere.



Francesco Vardè è in particolare accusato di essere l’autore materiale di un’estorsione poiché, recandosi da Antonio Calabrese, titolare dell’omonima ditta individuale di Villa San Giovanni, aggiudicatario della gara per la realizzazione del campo polivalente coperto con annesso blocco spogliatoi “Oasi Sport – Gioventù”, in località Badia del Comune di Nicotera, avrebbe intimato all’imprenditore di continuare ad avvalersi per i lavori dei dipendenti e dei mezzi della “Vardè società cooperativa” di Nicotera, sebbene tale ditta fosse stata raggiunta da interdittiva antimafia. In concorso con Vardè, per lo stesso reato sono indagati pure Pasquale Gallone e Emanuele La Malfa di Nicotera.