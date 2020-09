Piantagione di marijuana scoperta a Francavilla Angitola

L’illecita coltivazione di canapa indiana trovata dai carabinieri nei pressi dei ruderi medievali

Una piantagione di marijuana è stata scoperta dai carabinieri in località Pendina nel territorio comunale di Francavilla Angitola nei pressi di alcuni ruderi medievali. In totale si tratta di circa trenta piante di canapa indiana già in avanzato stato di maturazione e pronte per essere essiccate. Indagini sono in corso da parte dei militari dell’Arma della Stazione di Filadelfia per risalire all’autore o agli autori dell’illecita coltivazione, realizzata su un terreno abbandonato. Le piante di marijuana sono state estirpate e, previa campionatura, distrutte.