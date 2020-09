Armi a Zungri, 28enne passa ai domiciliari

Titolare di un’impresa edile, il suo nome spunta anche nell’inchiesta Rinascita-Scott

Ha proposto ricorso al Riesame avverso gli arresti domiciliari, Costantino Gaudioso, 28 anni, di Zungri, arrestato sabato scorso. Dopo la convalida dell’arresto in carcere, lo stesso ha ottenuto dal gip la detenzione ai domiciliari. E’ difeso dall’avvocato Daniela Garisto. In un casolare, abilmente occultata sotto una catasta di travi e ponteggi, è stata rinvenuta una potente pistola Walter P38 calibro 9×17, con matricola abrasa e completa di munizionamento. Costantino Gaudioso, titolare di un’impresa edile, è già emerso nell’inchiesta Rinascita-Scott ma la sua posizione – dopo l’avviso di conclusione indagini da parte della Dda di Catanzaro – è stata stralciata e nei suoi confronti (al pari di altri 22 indagati) non è stata avanzata richiesta di rinvio a giudizio.