Coltivazione di marijuana, assolto 32enne di Briatico

Sentenza del Tribunale di Vibo Valentia che ha accolto le argomentazioni della difesa

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Il Tribunale di Vibo Valentia ha assolto Luca Santaguida, 32 anni, di Briatico, dall’accusa di coltivazione di 57 piantine di marijuana. Le piante erano state trovate dai carabinieri nell’asgosto del 2013 in cinque cassette di legno messe a dimora in alcuni vasetti di plastica posti nel bagagliaio di un’auto. Il giudice ha tuttavia accolto la tesi difensiva dell’avvocato Demetrio Procopio in ordine alla mancanza di prove circa l’illecita coltivazione e da qui l’assoluzione.