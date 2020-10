Soriano, imbratta l’ingresso del Parco archeologico: beccato dalle telecamere – Video

La videosorveglianza immortala un uomo intento a versare dell’olio sulla soglia del sito monumentale. Dura condanna dall’Amministrazione comunale che presenta denuncia ai carabinieri

Indagano i carabinieri per risalire all’autore e alle ragioni di un gesto che ha destato non poco sdegno e riprovazione a Soriano. Là dove, nei giorni scorsi, l’accesso al complesso monumentale e archeologico del Convento di San Domenico è stato imbrattato con dell’olio, danneggiando uno dei beni culturali più importanti del piccolo centro e dell’intera provincia. [Continua]

Un atto condannato con fermezza dall’Amministrazione comunale che, dopo aver sporto denuncia, ha pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale il video che immortala l’autore del misfatto, ripreso dalle telecamere di sorveglianza.

«L’atto vandalico perpetrato ai danni del patrimonio artistico e culturale della nostra comunità – si legge in un post -, oltre ad essere un reato, è un offesa ai danni di Soriano e dei suoi cittadini. L’Amministrazione comunale condanna con fermezza il gesto vile e sconsiderato di un singolo che non rappresenta in alcun modo la comunità dei sorianesi. Il Comando dei vigili urbani ha già provveduto a denunciare l’accaduto alle Forze dell’ordine che lavoreranno per identificare il colpevole e i possibili reati».