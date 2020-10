Era in servizio, attualmente in aspettativa, alla locale Questura e si trovava a bordo della propria moto

Incidente stradale mortale lungo la strada che collega Vibo Marina a Pizzo Calabro. Per cause ancora in corso di accertamento, un poliziotto, Giovanni De Iorgi, 60 anni, in servizio alla Divisione Anticrimine della Questura (attualmente in aspettativa), ha perso l’equilibrio della propria moto andando ad impattare rovinosamente al suolo. Stava viaggiando verso Pizzo. L’incidente all’altezza di località “Timpa janca”. Inutili i soccorsi.