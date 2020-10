Commissione antimafia, Nesci: «Vigilare su appetiti criminali a Tropea»

L’appello della parlamentare e componente dell’organismo che oggi e domani è in missione nel Vibonese. Sul Palazzo di giustizia di via Lacquari: «In corso procedimento penale per fare chiarezza sugli appalti»

«Durante la missione antimafia a Vibo Valentia, che si protrarrà fino a domani – afferma la Deputata M5s Dalila Nesci – ho chiesto alla Commissione e alle Istituzioni presenti che si vigili sugli “appetiti” della criminalità organizzata a Tropea e, più in generale, nell’intera Costa degli Dei, in considerazione del flusso turistico e dell’ingente indotto economico che ne deriva. Se è doveroso difendere prioritariamente il nostro tessuto economico dalle mafie – prosegue Nesci – credo sia parimenti importante preservare il territorio, dal punto di vista ambientale. Per questo ho voluto porre all’attenzione dei presenti gli annosi casi di rifiuti interrati ed occultati dalla ‘ndrangheta che continua ad avvelenare, senza scrupoli, i paesi che abitiamo».



Per domani è previsto, inoltre, un sopralluogo della Commissione presso il nuovo Tribunale di via Lacquari, il cui completamento è compromesso a causa di numerose infiltrazioni d’acqua. «Ho poi chiesto di far luce sui lavori eseguiti in passato sul Palazzo di Giustizia ma che si sono rivelati inadeguati – aggiunge la parlamentare -. A tal riguardo, ho avuto rassicurazioni direttamente dal procuratore Falvo che mi ha notiziato di aver già avviato un procedimento penale volto a far chiarezza sull’esito dei precedenti appalti. Posso confermare – conclude – che grazie ad un’interlocuzione proficua con il Ministero della Giustizia alla Procura di Vibo Valentia ci saranno due assistenti giudiziari in più come richiesto dal procuratore Falvo. Siamo orgogliosi del lavoro di magistratura e forze dell’ordine nel Vibonese per questo le Istituzioni tutte devono proseguire a rispondere con un sostegno senza precedenti in termini di mezzi e uomini. Il mio impegno proseguirà in questa direzione».