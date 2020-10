Nuovo Tribunale di Vibo, la visita della Commissione Antimafia – Foto

In corso il sopralluogo dell’organismo parlamentare insieme al procuratore Camillo Falvo ed altri operatori della giustizia

L’arrivo di Nicola Morra al nuovo Tribunale di Vibo

E’ in corso a Vibo Valentia il sopralluogo al nuovo Palazzo di Giustizia di via Lacquari da parte della Commissione parlamentare antimafia presieduta da Nicola Morra. Un immobile la cui prima pietra è stata posta nl lontano 1996. Ad oggi solo il piano terra è parzialmente attivo con l’ufficio del giudice del Lavoro, la sede dell’Ordine degli avvocati, il giudice di Pace e l’aula bunker per i processi di Dda. Restano da completare i restanti piani e i locali seminterrati. I lavori attualmente sono fermi ed i fondi per l’avanzamento sono fermi al Ministero. E’ prevista una variante al progetto originario in quanto la ditta appaltatrice dei lavori ha segnalato infiltrazioni di acqua dal tetto dell’edificio, situazione che ha compromesso diverse opere già realizzate. Il nuovo Tribunale si estende per novemila metri quadri che arrivano a sedicimila con l’area esterna. [Guarda foto in basso]

