Coronavirus, il Comune di Limbadi chiude tutte le scuole

Lo ha disposto il sindaco Pantaleone Mercuri con propria ordinanza a seguito della positività di un collaboratore in servizio nel plesso di Caroni

Il sindaco di Limbadi, Pantaleone Mercuri, ha disposto con propria ordinanza la chiusura fino al 7 novembre di tutte le scuole presenti sul territorio comunale. La decisione è stata assunta dopo l’esito positivo del tampone effettuato da un collaboratore scolastico in servizio nella scuola primaria della frazione Caroni che aveva già determinato la chiusura del plesso in questione.



Ora lo stesso provvedimento è stato assunto anche per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado del Comune di Limbadi. Le stesse, informa il Comune, «rimarranno chiuse con ordinanza del sindaco dal 31.10.2020 al 07.11.2020 e si provvederà alla sanificazione dei locali. Si intende precisare che tali misure sono state adottate a fine cautelativo, non vi è alcun focolaio nel nostro comune. Tuttavia si raccomanda l’adozione delle misure precauzionali».