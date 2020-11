Crolla un pino all’ingresso di Vibo, il sindaco: «Abbattimenti necessari» – Foto

Un grosso albero del Parco delle rimembranze si è abbattuto su viale della Pace, fortunatamente senza causare danni a persone. Sul posto i vigili del fuoco

Momenti di apprensione, nella serata di ieri, lungo viale della Pace a Vibo Valentia dove uno dei pini che costeggiano la strada d’ingresso alla città, in prossimità dell’incrocio con via De Gasperi, è crollato sulla sede stradale. Il grande albero, piantato entro la recinzione del Parco delle Rimembranze, si è abbattuto al suolo in un momento in cui, fortunatamente, non si trovava a passare nessun mezzo. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del Comando provinciale che hanno provveduto alla rimozione del pino, ripristinando la circolazione stradale.



L’episodio ha offerto il destro al sindaco Maria Limardo per ribadire l’utilità della campagna di sfoltimento e abbattimento degli alberi pericolanti avviata dal Comune, partendo proprio da via De Gasperi e viale della Pace. «Per fortuna si è evitato il peggio perché in quel momento non passava nessuno – ha detto il primo cittadino -. Questo dimostra l’atteggiamento prudente e previgente dell’Amministrazione e che, purtroppo, si tratta di interventi necessari. Un grazie ai vigili del fuoco per il pronto intervento».