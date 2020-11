Cronaca Coronavirus, guardia medica positiva nel Vibonese Preoccupazione crescente per quanti hanno avuto contatti con il medico nei giorni scorsi. Alcuni di loro si sono messi in auto-quarantena in attesa dell’intervento dell’Asp Di Redazione -

