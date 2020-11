Il Covid fa un’altra vittima nel Vibonese: deceduta un’anziana di Cessaniti

L’85enne è morta allo Jazzolino di Vibo Valentia dove si trovava ricoverata da qualche giorno in seguito alle complicanze della malattia

L’85enne è morta allo Jazzolino di Vibo Valentia dove si trovava ricoverata da qualche giorno in seguito alle complicanze della malattia

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Giornata funesta per l’emergenza coronavirus in Calabria. Dopo i decessi a Cosenza e la morte dell’assessore comunale di Rosarno, nel Reggino, il Covid-19 miete un’altra vittima. È spirata all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, un’anziana di San Cono, frazione di Cessaniti.



La signora, 85 anni, era stata ricoverata circa una settimana addietro a seguito dell’insorgenza del virus che aveva complicato le sue precarie condizioni di salute. L’anziana, Maria Elda D’Agnolo, molto amata in paese, soffriva di altre importanti patologie. La notizia è stata diffusa anche dal sindaco Francesco Mazzeo che ha inviato alla famiglia le più affettuose condoglianze a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità.