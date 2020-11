Rifiuti sanitari in pieno centro a Vibo, allarme tra i residenti

In via Gregorio D’Alessandria nuovo abbandono di sacchetti “sospetti”. Si teme possano provenire da persone affette da Covid-19

Un nuovo sacchetto contenente rifiuti sanitari è stato rinvenuto abbandonato in via Gregorio D’Alessandria, a Vibo, a ridosso del muro dell’ex Cinema Valentini. Non è la prima volta che nello stesso luogo si verificano episodi simili. Già nei giorni scorsi, su segnalazione di alcuni cittadini, la Polizia municipale era intervenuta per rimuovere altri rifiuti sanitari tramite la ditta incaricata, redigendo anche un rapporto poi inoltrato all’autorità giudiziaria. Preoccupazione tra i residenti della zona che temono possa trattarsi di rifiuti provenienti da qualche studio medico – che se ne disfa in maniera del tutto illecita – o che, peggio ancora, possa trattarsi di rifiuti abbandonati da qualche famiglia al cui interno vi sono persone affette da Covid-19.