Cronaca

Primo Piano Autobomba di Limbadi, non reggono le accuse per l’inchiesta “Demetra 2” Il Tribunale del Riesame annulla l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per due giovani di Soriano in relazione alle accuse di omicidio, tentato omicidio, danneggiamento, detenzione di esplosivi e aggravante mafiosa. Restano detenuti solo per traffico di stupefacenti Di G. B. -

Il Tribunale del Riesame annulla l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per due giovani di Soriano in relazione alle accuse di omicidio, tentato omicidio, danneggiamento, detenzione di esplosivi e aggravante mafiosa. Restano detenuti solo per traffico di stupefacenti

Informazione pubblicitaria