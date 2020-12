Scossa di terremoto in provincia di Vibo Valentia

Il sisma si è registrato alle ore 19.19 ed è stato avvertito distintamente dalla popolazione

Un terremoto, di magnitudo 3.6, è stato registrato – alle ore 19.19 – in provincia di Vibo Valentia dai sismografi dell’Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia. La scossa, con epicentro a 3 chilometri da Dinami, è stata chiaramente avvertita dalla popolazione dall’entroterra alla costa vibonese e anche in provincia di Reggio Calabria. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.