Ordigno bellico fatto brillare in spiaggia a Pizzo – Video

Il residuato è stato individuato in un terreno agricolo di Filogaso. Necessario l’intervento degli specialisti del 21° Reggimento della caserma Manes di Castrovillari

Un nuovo rinvenimento di residuato bellico inesploso è avvenuto a Filogaso, in località Granataro. Durante l’esecuzione di lavori agricoli alcuni operai hanno rinvenuto un oggetto sospetto subito associato ad una munizione inesplosa. Si è attivata così la procedura di segnalazione che ha messo in moto gli artificieri di Castrovillari. Gli specialisti del 21° reggimento della Caserma Manes sono intervenuti sul posto riconoscendo una granata d’artiglieria italiana da 75mm contenente circa un chilogrammo di tritolo. Gli uomini dell’esercito della compagnia Genio hanno trasferito il residuato in località Colamaio a Pizzo dov’è stato fatto brillare.