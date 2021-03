Variante inglese al Liceo Vinci di Nicotera, si attende l’esito di 150 tamponi

Una docente dell’istituto è risultata positiva alla variante del Covid. Ieri lo screening sulla popolazione scolastica

Informazione pubblicitaria

Si attende ancora l’esito dei 150 tamponi effettuati ieri sulla popolazione scolastica del Liceo Bruno Vinci di Nicotera ma, ad agitare gli animi, arriva la notizia che la docente risultata positiva avrebbe contratto la variante inglese del Covid, ritenuta molto più contagiosa. L’allarme era scattato già nei giorni scorsi quando, all’esito del tampone, una professoressa d’inglese del liceo cittadino era risultata positiva. Da qui la decisione del sindaco Giuseppe Marasco, di concerto con l’Asp di Vibo, di predisporre uno screening rivolto a quanti fossero venuti in contatto con la docente, stimati in numero di 150. Disposta fin dal primo momento la chiusura dell’istituto superiore (dapprima per sette giorni, in seguito per 14), proprio nella mattinata di ieri, ha fatto sapere Marasco, «una squadra di infermieri inviata dal dipartimento di prevenzione dell’Asp ha effettuato, in modalità drive-in, i tamponi molecolari a tutti quei soggetti, studenti e personale scolastico, indicati come contatti diretti della docente risultata positiva al Covid19».