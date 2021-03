Marijuana a Santa Domenica di Ricadi, un’assoluzione

La sostanza stupefacente era stata scoperta nel febbraio scorso al termine di una perquisizione in un terreno

Il Tribunale di Vibo Valentia ha assolto Francesco Florio, 33 anni, di Santa Domenica di Ricadi dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Era stato arrestato il 5 febbraio dai carabinieri che in una proprietà limitrofa alla sua avevano ritrovato 398 grammi di marijuana. In particolare, nel corso di una perquisizione nei terreni attigui a una villetta ubicata in località Santa Barbara del comune di Ricadi, nascosti in un cunicolo all’interno dell’orto i carabinieri avevano scoperto quasi 400 grammi di marijuana conservati in un secchio chiuso. Il pm aveva chiesto la condanna a 4 anni di reclusione e cinquemila euro di multa. La difesa, rappresentata dall’avvocato Carmine Pandullo, ha sostenuto che il ritrovamento della marijuana in un terreno di proprietà di terzi, sebbene confinante con quello di Florio, non costituisce prova certa del coinvolgimento del proprio assistito. Il Tribunale ha anche dissequestrato la somma di 830 euro.