Elevate sanzioni per oltre 5mila euro oltre al sequestro del mezzo. Le attività portate avanti da Guardia costiera e Guardia di finanza

Sanzionato il conduttore di una moto d’acqua poiché resosi responsabile di molteplici violazioni delle vigenti ordinanze e del codice della nautica da diporto, in materia di sicurezza della navigazione. Le attività sono state portate avanti dai militari della Guardia costiera di Vibo Valentia Marina, congiuntamente al Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia. [Continua in basso]

Il conduttore dell’unità, nel tentativo di sottrarsi ad un controllo di routine dei militari, ha tentato la fuga ad alta velocità, arrecando un serio pericolo per l’incolumità dei bagnanti e delle altre unità da diporto, ed ha arrestato la propria corsa solo in prossimità della spiaggia di Grotticelle, al termine di un inseguimento, condotto da unità navali della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, protrattosi tra il litorale di Capo Vaticano e quello di Gioia Tauro. Il diportista era sprovvisto dei documenti di bordo e non indossava le previste dotazioni di sicurezza nonché conduceva il mezzo in assenza del titolo abilitativo per la conduzione dello stesso. Da successive verifiche è emerso che il mezzo nautico non era coperto dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Alla luce di ciò i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo della moto d’acqua e ad elevare verbali amministrativi, nei confronti del diportista, per un importo complessivo superiore ai cinquemila euro.