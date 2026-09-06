Commozione, tristezza, costernazione, ma anche desiderio di riunirsi in preghiera per chiedere a Dio di intercedere per la loro salvezza e per dare forza e sostegno ai familiari. Accomunati nella fede e nella speranza in Cristo Gesù. Questo il clima che ha contrassegnato la celebrazione eucaristica in suffragio di Ema, Izidor e Petra, i componenti della famiglia slovena sterminati dalle conseguenze dell'esplosione avvenuta il 25 agosto nel B&B Villa Mary, alla periferia di Mileto. Una tragedia immane, che ha scosso le coscienze di due intere comunità, quella della cittadina normanna e quella di A Ravne na Koroškem, il comune di provenienza delle tre innocenti vittime. La santa messa è stata celebrata nella basilica cattedrale. Tra i presenti, i proprietari del B&B Villa Mary, anch'essi da giorni uniti in preghiera e nel dolore. A presiederla, il parroco “in solidum” della chiesa madre della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, don Giuseppe Pititto. Ad arricchirla di un duplice significato, il battesimo impartito al piccolo Francesco, testimonianza dell'alternarsi tra la vita e la morte «e di un'eternità che solo Dio può darci. E allora - ha sottolineato nella sua omelia il sacerdote - come comunità rimaniamo uniti nella preghiera nei confronti di questa creatura che sta per essere presentata a Dio, ma anche per questa cara famiglia che ha cessato di vivere in maniera drammatica qui in terra. Avendo però ricevuto quel germe di vita che è il battesimo, Ema, Izidor e Petra si trovano già alla presenza di Dio per l'eternità. La vita del mondo per loro si è conclusa, la vita eterna in Dio non si è spenta e non si spegnerà mai. Grazie anche al cammino nella Chiesa che loro hanno vissuto nella loro parrocchia, lontani dall'Italia, e che anche noi dovremmo vivere».

I tre componenti della famiglia Yamnik Cobolt erano rimasti gravemente ustionati nell'esplosione e nel conseguente incendio verificatosi a Mileto e, dopo le prime cure all'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, erano stati trasferiti in altri ospedali specializzati del sud Italia. Il primo a morire era stato il marito 46enne Izidor, il 27 agosto, mentre si trovava ricoverato al Centro grandi ustionati di Palermo. Sei giorni dopo a esalare l'ultimo respiro era stata la moglie 44enne Petra, ricoperta nell'ospedale di Catania. La mattina successiva, il 2 settembre, presso il Centro grandi ustionati di Bari si era spesa anche piccola Ema, la figlia di appena 10 anni. I tre erano giunti in Calabria per trascorrere in serenità alcuni giorni di vacanza. Non avevano fatto però i conti con il crudele destino che li ha strappati a questa terra.