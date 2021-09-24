In passato gli animali visti spingersi anche fino a raggiungere i centri abitati dei territori delle Marinate

Un gruppo di cinghiali che vanno tranquillamente a spasso. Accade a Portosalvo, frazione di Vibo Valentia, dove diversi animali sono stati visti circolare indisturbati alla periferia del paese. Ma c’è di più: ormai questi cinghiali, del tutto incontrollati e dunque liberi di scorrazzare ovunque, stanno letteralmente invadendo i territori delle Marinate, in quanto non è mancato in passato di vederli anche spingersi fino ai centri abitati creando non pochi timori tra i cittadini. Segnalazioni, qualche protesta, ma nulla cambia. Il problema rimane e il pericolo si aggrava. Inoltre, tutto ciò riguarda anche altre zone del Vibonese. Più e più volte, infatti, diversi sindaci hanno sollevato la questione, invitando le autorità competenti ad assumere i provvedimenti necessari, anche perché, oltre a rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità, i cinghiali stanno danneggiando le colture. «Diversi contadini – ha denunciato poco tempo fa il sindaco di Francavilla Angitola Giuseppe Pizzonia, dopo che un giovane del posto è stato travolto da un cinghiale mentre era in moto – hanno deciso di abbandonare i piccoli appezzamenti di terreno». Insomma, il problema esiste e, verosimilmente, con il passare del tempo potrebbe assumere anche nel Vibonese tutti i tratti di una vera e propria emergenza.