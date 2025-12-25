Buio pesto per alcune centinaia di metri, con la strada illuminata soltanto dai fari delle auto in transito. De Pinto: «Uno scempio. Eppure da 10 giorni erano state segnalate criticità nell’installazione delle luminarie».

Delusione e una certa dose di sconcerto per chi, nella serata di Natale, ha deciso di fare una passeggiata lungo via Cristoforo Colombo, il lungomare di Vibo Marina: l’illuminazione pubblica risulta completamente spenta, comprese le luminarie natalizie. Per alcune centinaia di metri il buio è totale.

A segnalarlo è anche Mino De Pinto, ex coordinatore vibonese della Lega ed ex candidato alle Regionali nella lista Forza Azzurri a sostegno di Roberto Occhiuto.

«Mi dispiace vedere il mio paese, la sera di Natale, completamente al buio – scrive De Pinto sui social –. Parliamo del lungomare di Vibo Marina e di altre zone della piazzetta. Non voglio fare polemiche strumentali il giorno di Natale, ma da circa 10 giorni erano stati segnalati lavori “da brivido”, con collegamenti elettrici volanti che non tenevano conto della sicurezza dei cittadini. Ora ditemi voi se possiamo assistere a uno scempio del genere. Vibo Marina non merita questo scenario, soprattutto il giorno di Natale».