Il segretario provinciale del sindacato di polizia chiede risposte alla classe politica locale e parla di comunità “allo sbando”

Denuncia pericoli per l’ordine pubblico il sindacalista Giacomo Gullo, segretario provinciale dell’Ugl polizia dopo l’ultima aggressione avvenuta a Pizzo davanti a un panificio. per chiedere immediate e urgenti iniziative in materia di ordine pubblico. “Ci chiediamo – afferma Gullo – cosa deve ancora accadere prima di prendere un serio e adeguato provvedimento. Purtroppo anche questo dimostra per l’ennesima volta che siamo una comunità allo sbando, senza identità ed amor proprio, alla mercé di gruppi di criminali che da ogni anfratto di questa martoriata provincia, e non solo, trovano terreno fertile per ogni loro squallido istinto bestiale e progetto criminale. Certo, se fossimo stati un paese normale, dopo un evento del genere bisognava scendere in piazza per dare un segnale inequivocabile, condannando il gesto e chiedendo finalmente contezza alla classe politica locale, maggioranza ed opposizione, visto che la misura è colma”.

Invece, secondo il sindacalista dell’Ugl si continua “a riverire il pregiudicato di turno ed ossequiare l’uomo delle istituzioni, i quali magari a loro volta non disdegnano di frequentarsi…, et voilà, il gioco e fatto! Ci dispiace fare queste affermazioni e sappiamo che urteremo ancora una volta la suscettibilità di qualcuno, ma purtroppo l’unica cosa di cui la maggioranza riesce a disquisire, e magari anche ad infervorarsi eludendo volutamente temi molto più importanti, sono le sagre, i riti religiosi e qualche tramonto postato sui social. Meritiamo di più. Abbiamo l’obbligo morale di far vivere i nostri figli in un contesto migliore, non nel far west. Dobbiamo – ha concluso Gullo – recuperare la nostra dignità, svestendo questa mediocrità e mesta rassegnazione che oramai da troppo tempo occupa le nostre menti e che si riflette inevitabilmente su un paese agonizzante, che oramai vive di bei e lontani ricordi come un nobile decaduto”.

Aggressione a Pizzo, cinquestelle preoccupati: «Falle nella sicurezza»

“Arancia Meccanica” a Pizzo, ubriachi aggrediscono clienti di un panificio