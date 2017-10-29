L’elezione di Alberto Vermiglio è avvenuta per acclamazione a Foggia. I delegati della sezione Aiga di Vibo erano guidati dal presidente Caterina Giuliano

È Alberto Vermiglio della sezione Aiga di Messina il nuovo presidente nazionale dell’Associazione italiana dei giovani avvocati. Eletto nella giornata conclusiva del XXIV congresso Aiga svoltosi a Foggia, Vermiglio sarà il successore di Michele Vaira.

I delegati della sezione Aiga di Vibo, guidati dal presidente Caterina Giuliano, esprimono grande soddisfazione, certi che il nuovo presidente nazionale saprà rappresentare e guidare l’associazione con l’entusiasmo e le capacità necessarie per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma e pienamente condivisi dalla sezione di Vibo.

“Il neo-presidente eletto – afferma Caterina Giuliano – è un collega stimato per le sue qualità umane e professionali. Qualità che la sezione Aiga di Vibo ha avuto modo di apprezzare in occasione del convegno del 30 giugno al porto di Tropea sul tema della paventata soppressione del Tribunale per i minori”.

Con l’elezione del nuovo presidente si è chiusa così a Foggia una mattinata intensa e ricca di emozioni che ha visto, inoltre, il ritiro della candidatura di Alfredo Maria Serra e Walter Mauriello, e l’elezione per acclamazione del nuovo presidente.

Aiga Vibo: insediato il nuovo consiglio direttivo