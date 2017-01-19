Tutti gli articoli di Cronaca
Vittorio Sgarbi tornerà presto a Vibo Valentia. Lo farà il prossimo 25 gennaio per presentare il suo ultimo libro, “La Costituzione e la bellezza”. Il contenuto del volume verrà quindi illustrato direttamente dall’autore nel corso di un’iniziativa promossa dallo storico liceo “Michele Morelli” a beneficio dei propri studenti.
Iniziativa nobilissima che tuttavia si segnala per un’“anomalia” che pare aver preso sempre più piede in eventi di questo tipo: per prendere parte alla stessa, infatti, verrà data priorità a chi, tra gli studenti delle terze, quarte e quinte classi del Liceo, avrà acquistato il libro in questione.
Pochi giorni fa un caso analogo, in un liceo di Forlì, aveva sollevato un polverone di polemiche coinvolgendo l’autore interessato in quel caso: Roberto Saviano. Lo scrittore ha infine optato per l’annullamento della presentazione del suo “La paranza dei bambini”. A Vibo, come a Forlì, a mettere nero su bianco la direttiva rivolta agli studenti, ai docenti e ai genitori, è il dirigente scolastico dell’istituto in un avviso (il n. 56) pubblicato sul sito web della scuola (foto in basso).
Scrive Raffaele Suppa: «Considerata la capienza dell’Auditorium e tenuto conto del notevole risalto culturale dell’iniziativa, parteciperanno all’evento prioritariamente gli studenti che hanno acquistato il libro. Si invitano, pertanto, gli studenti interessati a voler prenotare la copia del volume stilando un elenco, a cura del rappresentante di ciascuna classe, da presentare in vicepresidenza entro e non oltre il 20 gennaio per consentire l’organizzazione dell’evento».