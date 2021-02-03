Maria Limardo: «Verificheremo l’adozione di un'ordinanza per dare la possibilità di scelta ai genitori tra Dad e attività in presenza»

«Sto seguendo con attenzione la situazione che si va determinando sul territorio dopo la ripresa dell’attività didattica in presenza. Sento il dovere di ringraziare i Dirigenti per l’encomiabile lavoro che, in questo delicatissimo periodo, stanno svolgendo con professionalità e passione. In particolare negli ultimi giorni è stata fonte di grande preoccupazione la situazione che si è venuta a determinare nei plessi Don Bosco e Garibaldi tanto che ho ritenuto di interessare il Dipartimento Prevenzione dell’Asp che, nel proporre la didattica a distanza fino al 6 febbraio, ha disposto di sottoporre a tampone antigenico tutta la popolazione scolastica ed il personale docente e Ata dei due plessi». Lo riferisce il sindaco di Vibo Maria Limardo in una nota.

«Ho pertanto appena firmato un’ordinanza – aggiunge – con la quale dispongo fino al 6 febbraio la sospensione dell’attività didattica in presenza nei due plessi salvo proroga in attesa dell’esito di tutti i tamponi. Ovviamente mi riservo ogni ulteriore valutazione allorquando la situazione epidemiologica sarà chiarita. Disporrò a breve una riunione con i dirigenti delle scuole del primo ciclo della città al fine di verificare la possibilità di adottare un’ordinanza con la quale si proponga la possibilità di scelta per i genitori tra la Dad/Did e l’attività in presenza».

LEGGI L’ORDINANZA DEL SINDACO DI VIBO