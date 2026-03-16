Il maltempo continua a mettere in ginocchio il territorio vibonese, dove le piogge delle ultime ore stanno provocando frane, smottamenti e gravi disagi alla circolazione. L’ultima emergenza si registra a San Nicola da Crissa, dove un fronte franoso ha interessato la strada statale 110, causando il blocco della viabilità.

La situazione appare particolarmente critica: il terreno, reso instabile dalle precipitazioni incessanti, ha ceduto in più punti. In alcune zone lo smottamento ha coinvolto anche le infrastrutture elettriche, con il crollo di alcuni tralicci della luce trascinati dal movimento della terra.

Il nuovo episodio arriva dopo quanto già avvenuto a San Giovanni di Mileto, dove nelle stesse ore si era verificata un’altra frana che aveva creato problemi alla circolazione e acceso l’allarme tra i residenti.